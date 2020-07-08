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Mardin’de 13 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

MARDİN HABERLERİ  | 08.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 13 mahallede perşembe günü 06.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada perşembe günü 06.00 -12.00 saatleri arasında elektrik kesitisi uygulanacağı kaaydedildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 13 mahallede perşembe günü 06.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.
DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada perşembe günü 06.00 -12.00 saatleri arasında elektrik kesitisi uygulanacağı kaaydedildi. Açıklamada, "Nusaybin ilçesi Çağ-Çağ trafo merkezi barası ile irtibatlı F7 Nusaybin-2 ve F9 Nusaybin-3 fiderleri üzerinde bulunan DM-1 kabininde yüklenici firma tarafınca tesis çalışmaları yürütüleceğinden 9 Temmuz Perşembe günü 06.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Nusaybin ilçesinde 8 Mart, Abdulkadirpaşa, Barış, Devrim, Dicle, Fırat, Gırnavas, Kışla, Mor-Yakup, Selahaddin Eyyubi, Yenituran, Yeşilkent ve İpekyolu mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

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