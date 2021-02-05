Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin’de sosyal yardımlarla geçimini sağlayan kadın çiftçiler için kurulacak 15 lavanta bahçesinin ilk aşaması tamamlandı.

Geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için başlatılan Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde belirlenen 255 bin metrekarelik atıl durumdaki alan 15 lavanta bahçesi için tarım alanına dönüştürüldü. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli Belediyesi, Derik Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Dargeçit Belediyesinin finans desteği sağladığı DİKA’nın da yaklaşık yüzde 86 hibe verdiği, Mardin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde ilk adım tamamlandı. Artuklu ilçesinde yaşayan ve geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı 18-45 yaş arası 15 kadın çiftçi için 255 bin metrekare üzerine her kadın çiftçiye 17 bin metrekare olmak üzere toplam 15 lavanta bahçesi kurulacak. Lavanta bahçelerinde geliri düşük olan kadınlar istihdam edilerek yeni iş imkanları ile işsizliğin azaltılması sağlanacak. Kurulacak kadın kooperatif aracılığıyla bahçelerde yetiştirilen lavantalardan elde edilen kurutulmuş lavanta çiçeği ve çiçeğinden elde edilen yağ gibi katma ve marka değeri yüksek ürünler pazarlanarak sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kalan çiftçi kadınların sosyal girişimciliği ortaya çıkarılacak. Mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren kadınlara işyerini kurabilmesi için destek verilmesi sağlanacak.

Artuklu, Nusaybin, Derik, Ömerli ve Dargeçit ilçelerinde kurulacak kadın kooperatifleri aracılığıyla tarım alanında kurulacak organize bölgelerle organik ürünler yetiştirilerek marka değeri oluşturulacak.

