YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

Mardin’de 15 lavanta bahçesi için tarım alanı oluşturuldu

05.02.2021 16:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de sosyal yardımlarla geçimini sağlayan kadın çiftçiler için kurulacak 15 lavanta bahçesinin ilk aşaması tamamlandı.Geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için başlatılan Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde belirlenen 255 bin metrekarelik atıl durumdaki alan 15 lavanta bahçesi için tarım alanına dönüştürüldü.

Mardin’de sosyal yardımlarla geçimini sağlayan kadın çiftçiler için kurulacak 15 lavanta bahçesinin ilk aşaması tamamlandı.
Geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı kadınların istihdam edilmesi için başlatılan Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde belirlenen 255 bin metrekarelik atıl durumdaki alan 15 lavanta bahçesi için tarım alanına dönüştürüldü. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ömerli Belediyesi, Derik Belediyesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Dargeçit Belediyesinin finans desteği sağladığı DİKA’nın da yaklaşık yüzde 86 hibe verdiği, Mardin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu Bir Dünya Üreten Kadın Projesi kapsamında Artuklu ilçesinde ilk adım tamamlandı. Artuklu ilçesinde yaşayan ve geçimini sosyal yardımlarla sağlayan dezavantajlı 18-45 yaş arası 15 kadın çiftçi için 255 bin metrekare üzerine her kadın çiftçiye 17 bin metrekare olmak üzere toplam 15 lavanta bahçesi kurulacak. Lavanta bahçelerinde geliri düşük olan kadınlar istihdam edilerek yeni iş imkanları ile işsizliğin azaltılması sağlanacak. Kurulacak kadın kooperatif aracılığıyla bahçelerde yetiştirilen lavantalardan elde edilen kurutulmuş lavanta çiçeği ve çiçeğinden elde edilen yağ gibi katma ve marka değeri yüksek ürünler pazarlanarak sosyal yardımlarla geçimlerini sağlamak zorunda kalan çiftçi kadınların sosyal girişimciliği ortaya çıkarılacak. Mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren kadınlara işyerini kurabilmesi için destek verilmesi sağlanacak.
Artuklu, Nusaybin, Derik, Ömerli ve Dargeçit ilçelerinde kurulacak kadın kooperatifleri aracılığıyla tarım alanında kurulacak organize bölgelerle organik ürünler yetiştirilerek marka değeri oluşturulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!
1/

Mardin Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:36
İkindi
15:27
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Dünya Eczanesi
Artuklu
Gündüz Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Fethi Eczanesi
Kiziltepe
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Denizler Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin'de üvey kardeşler arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş basın mensupları ile bir araya geldi

Kızıltepe’de ödüllü kuaförden örnek davranış

Kızıltepe’de ödüllü kuaförden örnek davranış

Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Mardin’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı

Mardin’de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek

Mardin’de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.