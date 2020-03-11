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Mardin'de 2 sığınakta teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

MARDİN HABERLERİ  | 11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme

Mardin'de 2 sığınakta teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 2 sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonu kapsamında Bagok kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen 2 sığınakta gizlenmiş vaziyette örgüt mensuplarına ait elbise, kişisel temizlik malzemesi ile gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliğindeki eşyalar muhafaza altına alınırken, sığınaklar ve ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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