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Mardin’de 2019 yılında 2 bin 729 ölüm gerçekleşti

MARDİN HABERLERİ  | 24.06.2020 14:39 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasında en fazla ölüm Mardin’de en az ise Siirt’te gerçekleşti.TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerin verilerine göre, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerin içeresinde bulunduğu TRC-3 bölgesinde 2018 yılında 2 bin 682 kişinin öldüğü belirtilirken, Mardin’de 2019 yılında 2 bin 729 kişi hayatını kaybetti.

Mardin’de 2019 yılında 2 bin 729 ölüm gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğüne bağlı iller arasında en fazla ölüm Mardin’de en az ise Siirt’te gerçekleşti.
TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerin verilerine göre, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerin içeresinde bulunduğu TRC-3 bölgesinde 2018 yılında 2 bin 682 kişinin öldüğü belirtilirken, Mardin’de 2019 yılında 2 bin 729 kişi hayatını kaybetti. Mardin’i sırasıyla bin 854 kişiyle Batman, bin 284 kişiyle Şırnak ve bin 56 kişiyle Siirt takip etti.

Mardin’de en fazla ölüme neden olan dolaşım sistemi hastalığı
2 bin 729 kişinin öldüğü Mardin’de ölümlere en fazla dolaşım sistemi hastalıkları neden olurken bu hastalıklara bağlı olarak 922 kişi hayatını kaybetti. Mardin’de diğer nedenlerden 507, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden 374, nedeni bilinmeyen sebeplerden 283, sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından 137, endokrin beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklarından 127, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler 88 kişi öldü.
Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı olarak en fazla ölümlerin görüldüğü Mardin’de 75 yaş ve üstü grup bin 292 kişiyle ölümün en çok görüldüğü yaş grubu olurken en az ölümlerin görüldüğü 10-14 yaş arası grubunda ise 24 kişi hayatını kaybetti.
Cinsiyetlere göre 2019 yılında Mardin’de gerçekleşen ölümlerin bin 423’ü erkeklerden oluşurken bin 306’sını ise kadınlarda oldu.

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Nusaybin
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Midyat
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