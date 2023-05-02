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Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

02.05.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Tutuksuz yargılanan şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, yaralananlar ve yakınları da hazır bulundu.

Sanık Umut G. ile Yunus Ş. savunmalarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyada eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu tır şoförleri Umut G, Yunus Ş. ile tutuksuz şirket yetkilisi sanıklar K.G, M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos 2022'de art arda meydana gelen kazada, 1 polis memuru şehit olmuş, 20 kişi hayatını kaybetmiş ve 47 kişi yaralanmıştı.

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