Mardin'de 220 metre uzunluğundaki cadde halı motifleri ile bezendi

"Yoğun bir emek vererek Türkiye'nin en uzun halı motifli caddesini ilçeye kazandırdık. Caddenin ismini vatandaşlara danışarak belirleyeceğiz." diyen Çam, bu caddedeki çalışmaların halı dokumak kadar meşakkatli olduğunu aktardı.

Altyapı çalışmaları biten bu caddenin üst yapısını da örnek bir şekilde tamamlayarak halkın hizmetine sunmak istediklerini dile getiren Çam, "Yapmış olduğumuz halı desenli motiflerle, yaya kaldırımları, ışıklandırma sistemiyle Türkiye için örnek bir cadde oldu." dedi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın öncülüğünde, 624. Sokak'taki caddeye 471 metrekare bordür, 2 bin 29 metrekare parke ve 1912 metrekare kaldırım taşı döşenerek halı görünümü kazandırıldı.

Çam, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalıştılar. İlçemize, vatandaşlarımıza yakışır bir hizmeti ortaya koydular. Kızıltepe Belediyesi olarak bu bir başlangıç. İnşallah bundan sonraki süreçte ilçemizin bütün cadde ve sokaklarında altyapısı tamamlanan bütün alanlarda üst yapı çalışmalarımız davam edecek. Hedefimiz yıl sonuna kadar 100 kilometrenin üzerinde yolu hem yapmak hem de tamir etmek. Daha yaşanılabilir şehir olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 350 bin nüfuslu bu büyük ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Çam, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- "Kızıltepe'yi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz"

Bir halı motifi seçilmesi ile çalışmaların başladığını belirten Çam, şöyle konuştu:

"Bu caddenin Türkiye’de örneği yok. 8 santimetrelik parkeler kullanıldı. Renkli parkeler kullanılarak desen bizzat ortaya çıkarıldı. Halı örerken nasıl ilmek ilmek dokumanız gerekiyorsa buradaki cadde yapılırken de ilmek ilmek dokundu. Çevre düzenlemesi bağlamında manolya ağaçlarını tercih ettik. Vatandaşlarımız ve sokak hayvanlarımız için çeşme koyduk. Bundan sonra da caddelerimizde benzer çalışmalar yapılacak. Kızıltepe'yi ilmek ilmek dokumaya devam edeceğiz."

İlçe sakinlerinden Aladdin İş, çamurlu bir yolun böylesine güzel bir caddeye dönüşmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Caddeyi çok beğendiklerini ifade eden İş, "Özelikle halı deseni çok ilgi çekti. Evimizin bir odası gibi. Esnaf olarak da göz bebeğimiz gibi bakıyoruz. Halkımız da kirletmeye kıyamıyor. Evin halısı gibi temiz tutmaya çalışıyoruz." dedi.

