Mardin'de 28 yıl önce teröristlerce katledilen 11'i çocuk 21 kişinin acısı dinmedi

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Savur ilçesinin kırsal Ormancık ve Akyürek mahallelerinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin acısı, ilk günkü tazeliğini koruyor.

PKK'lı teröristler, 21 Ocak 1994'te Ormancık ve Akyürek mahallelerinde 11'i çocuk, 6'sı kadın 21 kişiyi katletti.

Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir ve şehit yakınları, şehitlerin mezarını ziyaret etti, mezarlıklara çiçek bıraktı ve dua etti.

- "Her zaman kalbimizde kalacaklar"

Katliamda yakınlarını kaybeden ve babası yaralanan Ömer Tekin, AA muhabirine, kendisi 8 yaşındayken köye yapılan saldırıda güvenlik korucusu babasının da gazi olduğunu anımsattı.

Terör örgütünün gerçek yüzüne en acı şekilde tanıklık ettiklerini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Kadın çocuk dinlemediler, bütün köyü mahvettiler. Üzerinden o kadar zaman geçti, acımız hala taze. Onları unutamıyoruz. Her zaman kalbimizdeler. Hiçbir zaman onları unutmayacağız. Allah belalarını versin."

Mehmet Selim Gök ise katliamda yakınlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü her gün yaşadıklarını belirterek, terör örgütünü kınadı.

Kandemir de terör örgütü PKK'nın çirkin ve iğrenç yüzünün bu katliamda da görüldüğünü kaydetti.

Katliamda 21 kişinin şehit edildiğini anlatan Kandemir, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütünün ne kadar acımasız ve gaddar olduğunun bir göstergesidir bu katliam. PKK'yı, onun uzantısı HDP'yi savunanlar gelip buradaki acıları görsün. Bölge halkı olarak davet ediyoruz, 1 yaşında, 2 yaşında, 7 yaşında çocuk katledildi. Savaşlarda bile kadın ve çocuklara dokunulmaz. Ama PKK terör örgütü öyle kalleş bir örgüt ki Türkiye'deki bütün katliamlarda hedefleri masum kadın ve çocuklar olmuştur."

Şehitleri saygı ve minnetle andıklarını kaydeden Kandemir, şehadetlerinin 28 yıl dönümünde onları unutmadıklarını, hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Terör örgütünün hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu olmadığını aksine hep Kürtleri katlettiğini aktaran Kandemir, "Onlar dış güçlerin taşeronluğunu yapan kuklalarıdır. Ülkemde istediğim gibi yaşıyor, dilimi konuşuyorum. O yüzden ne PKK ne onları savunan bizim temsilcimiz olamaz." ifadelerini kullandı.

Kandemir, son zamanlarda hem yurt içi hem de dışında başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazındığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla terör örgütüne göz açtırmadığını vurgulayan Kandemir, "Artık refah ve huzur geldi bölgemize. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda her şey çok daha güzel olacak. Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanımıza, bütün güvenlik güçlerimize Allah razı olsun. Rabbim ayaklarını taşa değdirmesin. Bölge halkı adına hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

