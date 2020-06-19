Mardin’de 36 mahallede pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak

Mardin’in Kızıltepe ve Artuklu ilçesinde toplam 36 mahallede pazar günü elektrik kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektik Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 154 kV Kızıltepe Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafınca 21 Haziran Pazar günü 02.00-06.00 saatleri arasında TR-B trafosunda yürütülecek çalışmalar sebebiyle güvenlik amaçlı TR-A trafosu da servis dışı edileceğinden, belirtilen tarih ve saatler arasında TR-A ve TR-B trafolarından beslenen fiderlerde elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışma doğrultusunda Kızıltepe ilçesinden Altıntoprak, Bahçelievler, Cumhuriyet, Doyuran, Dunaysır, Ekinlik, Elbeyli, Ersoylu, Erikli, Eskin, Eymirli, Fırat, Gözlüce, Harmandüzü, Haznedar, Hocaköy, Ilıcak, Kengerli, Koçhisar, Koçlu, Mezopotamya, Sahkulubey, Sanayi, Selahattin Eyyubi, Sevimli, Tepebaşı, Turgut Özal, Yaşarköy, Yenikent, Yenimahalle, Yoldere, Yurtözü, Çınarcık, Üçevler ve İpek mahalleleri ve Artuklu ilçesinden Gökçe Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

