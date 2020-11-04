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Mardin’de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 04.11.2020 09:19 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesinde ikamet eden ’çocukların cinsel istismarı’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesinde ikamet eden ’çocukların cinsel istismarı’ suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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