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Mardin’de 600 günde bitirilmesi hedeflenen hastanenin temeli atıldı

MARDİN HABERLERİ  | 19.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 2016 yılında fiziki şartları uygun olmadığı gerekçesiyle yeni Mardin Devlet Hastanesine taşınmasının ardından yıkımı gerçekleştirilen binanın arsasına Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kazandırılması için ilk kazma vuruldu.Sağlık Bakanlığının onayıyla proje kapsamında ilk kazmanın vurulduğu alanda inceleme yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uz.

Mardin’de 600 günde bitirilmesi hedeflenen hastanenin temeli atıldı

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 2016 yılında fiziki şartları uygun olmadığı gerekçesiyle yeni Mardin Devlet Hastanesine taşınmasının ardından yıkımı gerçekleştirilen binanın arsasına Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin kazandırılması için ilk kazma vuruldu.
Sağlık Bakanlığının onayıyla proje kapsamında ilk kazmanın vurulduğu alanda inceleme yapan Mardin İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, Mardin’i sağlık alanında daha ileriye götürmek ve çevre illere bağlı bir konumdan çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Hastanenin 600 günde tamamlanarak Mardinlilerin hizmetine sunulmasını hedeflendiklerini aktaran Uz. Dr. Yavuz, "2018 yatırım programına alınan ve 600 günde tamamlanması planlanan 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin ilk kazması vuruldu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mardinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Mardin’de 600 günde bitirilmesi hedeflenen hastanenin temeli atıldı

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