YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı

Mardin’de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı

MARDİN HABERLERİ  | 14.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. jandarmadan kaçamadı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulunan yaklaşık 4 aydır jandarma tarafından teknik ve fiziki olarak takibe alınan F.D. isimli şahsın iş bulamadığından dolayı 2 gün önce İstanbul’dan dönerek Midyat ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.D. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Mardin Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:22
Öğle
12:31
İkindi
15:52
Akşam
18:30
Yatsı
19:45

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Yaman Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Delil Eczanesi
Nusaybin
Seyitler Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Mardin’de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

Mardin’de 10 çarşının restorasyon çalışması devam ediyor

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin’in 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 6'sı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.