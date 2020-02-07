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Mardin’de aile ve aile olmak semineri

MARDİN HABERLERİ  | 07.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, aile ve aile olmak konulu seminer düzenlendi.Mardin’de ilk defa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Müftülüğü iş birliğinden başlatılan ve aile değerlerinin anlatılacağı seminerlerin ilki kadınların yoğun bir katılımıyla İstasyon Mahallesi Aile Destek Merkezinde gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, aile ve aile olmak konulu seminer düzenlendi.
Mardin’de ilk defa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Müftülüğü iş birliğinden başlatılan ve aile değerlerinin anlatılacağı seminerlerin ilki kadınların yoğun bir katılımıyla İstasyon Mahallesi Aile Destek Merkezinde gerçekleştirildi. Seminerler ile sağlıklı bir aile yapısının sağlam bir toplum olduğu, aile yapısı ne kadar çok korunursa, toplumda o kadar korunduğu, ailenin toplumun en güzel özeti olduğu, aile olmanın öneminin yanı sıra bağımlılıkta ailenin tutumu ve bir toplumu ayakta tutabilmek için ne gerekiyorsa bir aileyi ayakta tutabilmek için aynı şeyler de gerekli olduğu bilincini uyandırmayı amaçlanıyor.
Sivil toplum kuruluşları, Aile Destek Merkezileri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılacak seminerlerin Mardin il ve ilçelerinde devam edeceği kaydedildi.

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