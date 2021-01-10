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Mardin'de akademisyenler kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

10.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Mardin'de akademisyenler kampüsteki sokak hayvanlarını unutmadı

MARDİN (AA) - Mardin'de akademisyenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kampüsteki sokak hayvanlarına mama bırakıyor.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde, sokak ve tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi Remzi Avcı ile araştırma görevlileri Cemal Ülke ve Orhan Kutluay sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarını unutmuyor.

Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden izin alan akademisyenler, görev yaptıkları üniversitede kampüsün çeşitli noktalarına hayvanlar için mama bırakıyor.

Öğretim üyesi Remzi Avcı, 2 yıldır kampüste bulunan hayvanların bakımıyla ilgilendiklerini söyledi.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde aç kalmamaları için hayvanlara mama ve su verdiklerini ifade eden Avcı, "Özel izinle geliyor, hayvanlara yem veriyoruz. Aç kalmaları için elimizden geleni yapmaya çalıyoruz." dedi.

Avcı, vatandaşlardan özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına karşı duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

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