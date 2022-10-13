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Mardin'de araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Mardin'de araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 kilo 570 gram eroin ve 5 kilo 470 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Hera" ile yapılan aramada gizli bölmelere saklanmış 17 kilo 570 gram eroin ile 5 kilo 470 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mardin'de araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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