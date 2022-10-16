Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.

İlçeye bağlı kırsal Havuzbaşı Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Ö. (41), kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şeyhmus Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şeyhmus Ö'nün cenazesi otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



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