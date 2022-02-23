YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

23.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de at arabasıyla klima motorunun çalınması güvenlik kamerasında

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerine ait klima motorunun at arabasıyla çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi'nde bulunan iş yeri sahibi, 3 gün önce iş yerine ait klima motorunun yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

Klima motorlarının çalındığını gören iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 3 kişinin motoru sökerek, olay yerine getirdikleri at arabasına yükledikleri ve olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi
Hatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıHatay'da evinde tarihi objeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 23 Şubat Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
12:35
İkindi
15:41
Akşam
18:11
Yatsı
19:26

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Çarşamba

Halil Eczanesi
Artuklu
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Kudret Eczanesi
Kiziltepe
Akan Eczanesi
Midyat
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Kavak Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

OnlyFans modeli ilişkileri eleştirdi! “Modern flört...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Hayvanlarını otlatırken tesadüfen buldular! Binlerce yıllık...

Hayvanlarını otlatırken tesadüfen buldular! Binlerce yıllık...

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.