Mardin'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 5 yaşındaki Deniz Çelik, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesine müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz