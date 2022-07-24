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Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

24.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de başına mermi isabet eden çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başına mermi isabet eden 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz'da sokakta yürüdüğü sırada başına mermi isabet eden ve ağır yaralanan Onur Başboğa, ilçede tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

21 Temmuz'da Tepebaşı Mahallesi 622. Sokak'ta yürüdüğü sırada Başboğa'nın başına nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etmiş, çocuğun yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilçede özel bir hastaneye kaldırmıştı.

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