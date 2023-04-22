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Mardin'de bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı

22.04.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati de katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz ve Süryani cemaati, Vali Vekili Abdullah Demirdağ, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ile vatandaşların bayramını kutladı.

Metropolit Özmen, AA muhabirine, Mardin'de bütün bayramların bir arada kutlandığını söyledi.

Kentte son 10 günde dört dine ait bayramların kutlandığını kaydeden Özmen, "Ezidilerin ve Yahudilerin bayramı kutlandı. Geçen hafta biz de Paskalya Bayramı'nı kutladık. Ramazan Bayramı'nı da hep beraber kutluyoruz. Güzel bir tesadüf oldu. Bu bayramlar ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada barışın, huzurun ve bütün güzelliklerin sürmesine vesile olsun." diye konuştu.

Bayramların insanlar arasında barışı, huzuru ve güzellikleri tesis ettiğini vurgulayan Özmen, bu bayramların dünyada barış ve huzurun simgesi olmasını dilediklerini aktardı.

Türkiye'nin son birkaç aydır çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Özmen, şöyle devam etti:

"Depremler, facialar, büyük afetler oldu. İnşallah bu yaraları ülke olarak hep beraber sararız. Ülkemiz çok kıymetli. Dinlerin, dillerin, kültürlerin ve uygarlıkların harmanlandığı bir ülke. Başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Sağlık ve sıhhatler diliyoruz."

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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