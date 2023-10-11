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Mardin’de belediye personelinin en düşük maaşı 20 bin lira olarak belirlendi

11.10.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Mardin Büyükşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 20 bin lira olarak belirlendi.

Mardin’de belediye personelinin en düşük maaşı 20 bin lira olarak belirlendi

Vali Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanının enflasyona ezdirilmemesi hususundaki iradesini şiar edinerek Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti. Vali Akkoyun, "Büyükşehir Belediyemiz iştiraki olan Mardin Kent Anonim şirketimiz bünyesinde istihdam edilen 696 Sayılı KHK kapsamındaki personel ile Hizmet Alımı personeli toplamı olan bin 754 çalışanımızın enflasyon karşısındaki mali kayıplarını gidermek adına yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçimizin almakta olduğu net ücretine Ekim 2023 ayı maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 5 bin TL iyileştirme yapılarak çalışanlarımızın en düşük aylık maaşı net 20 bin TL’ye yükseltilmiştir" dedi.

En düşük daimi işçi maaşının ise 24 bin 500 lira olduğunu açıklayan Vali Akkoyun, şöyle konuştu:
"Aynı şekilde Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilen toplam 82 daimi işçimizin toplu iş sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten her işçimizin almakta olduğu ücretine Ekim 2023 ayı maaşı ile birlikte ödenmek üzere yaklaşık 4 bin TL iyileştirme yapılarak en düşük işçimizin yıllık ortalama maaşı net 24 bin 500 bin TL ’ye yükseltilmiştir."
Vali Akkoyun, "Bundan sonra da belediyemizin bütçe imkanları dahilinde çalışanlarımızın refah düzeyinin yükseltilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesini isterim. Ek protokol ile yaptığımız iyileştirmenin işçilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. Yapılan iyileştirmede emeği geçen Hizmet İş Sendikası Başkan ve temsilcileri ile mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, tekrardan hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Mardin’de belediye personelinin en düşük maaşı 20 bin lira olarak belirlendi

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