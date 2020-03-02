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Mardin’de Beslenme Okulunun 8. etap eğitimleri başladı

MARDİN HABERLERİ  | 02.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan Beslenme Okulunun 8.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan Beslenme Okulunun 8. etap eğitimleri başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, Diyetisyen eşliğinde işin asıl mutfağında olan kadınlara yönelik, sağlıklı ve doğru beslenmenin yollarının kazandırılması kararlılığı ile başlatılan Beslenme Okulu Projesinin 8. etabı üç ay sürecek eğitimlerle başladı. Katılımcıların bu süreçte daha donanımlı olabilmesi ve ekstra bir verimlilik elde edebilmeleri adına beslenme uzmanı ile birlikte spor eğitmeni, psikolog, gıda teknikeri, sağlık profesyonelleri ve atölye eğitimlerinde sağlıklı ve düşük kalorili tarifelerin uygulamalı eğitimi için diyetisyen yer alacak.
Ayrıca program süresince, diyetisyen ve gıda teknisyeni ile birlikte mutfak atölyesinde haftanın bir günü sağlıklı, düşük kalorili, uygulanabilir ve besin değerleri korunarak hazırlanması amaçlanan tarifelerin yer aldığı workshoplar düzenlenecek. Beslenme okulu 3 ay sürecek şekilde haftanın dört günü şeklinde katılımcılarına eğitimlerini gerçekleştirecek.
Beslenme Okulu katılımlarının ücretsiz olduğu belirtilirken, eğitim sürecini tamamlayan katılımcılara sağlıklı beslenme sertifikası verileceği kaydedildi.

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