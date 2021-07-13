Mardin'de bir iş yerini kundakladıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş yerini kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 222. Sokaktaki bir iş yerinde yangın çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yangınla ilgili yapılan incelemede olayın kundaklama olduğu tespit edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.A.A, L.B. ve Ş.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. ve L.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.A. serbest bırakıldı.

Öte yandan kundaklanma anı iş yerinin güvenlik kamarasına yansıdı.



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