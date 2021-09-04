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Mardin'de bir kadın öldürülmüş halde bulundu

04.09.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katil zanlısı kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde bir kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İçören Mahallesi'nde üzüm bağında Emine P'yi (61) boğazı kesilmiş halde bulan mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bağa gelen ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Emine P'nin cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla Emine P'nin eşi Abdülkadir P'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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