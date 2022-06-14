YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

14.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Halil S. (16), öğretmen ve arkadaşlarıyla Midyat ilçesinde Beyazsu Çayı'na pikniğe gitti.

Serinlemek için suya giren çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Halil S, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldıMardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAntalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildiAksaray'da barajda boğulan 2 gencin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:49
Öğle
12:22
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:24

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Dünya Eczanesi
Artuklu
Cevher Eczanesi
Kiziltepe
Ceng Eczanesi
Kiziltepe
Midyat Eczanesi
Midyat
Mutlu Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev balığın midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.