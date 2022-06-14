Mardin'de çayda akıntıya kapılan genç, öğretmenleri ve arkadaşlarınca kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından kurtarılan öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Halil S. (16), öğretmen ve arkadaşlarıyla Midyat ilçesinde Beyazsu Çayı'na pikniğe gitti.

Serinlemek için suya giren çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Halil S, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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