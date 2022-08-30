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Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

30.08.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de çayda boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla Beyazsu Çayı mevkisine piknik yapmaya giden Nusaybin Devlet Hastanesinde sağlık personeli Abdullah Alpaslan (25), serinlemek için çaya girdi.

Boğulma tehlikesi geçiren ve arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılan Alpaslan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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