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Mardin’de cep telefonu kapkaççılığı güvenlik kamerasında

İHA İHA
23.01.2024 10:25 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde yolda yürüyen kadının cep telefonunu alıp kaçmaya çalışan kapkaççı, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 20 Ocak günü Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda yürüyen iki kadından birinin elindeki telefonu alıp kaçmaya çalışan kapkaççı, kaldırım üzerindeki kömür torbasına takılıp yere düşüyor. Şahsın yere düşmesiyle çaldığı telefon elinden kaldırıma savruluyor.

Hızla sokak aralarından kaçan şüphelinin peşinden koşan kadınlar, sonrasında geri dönüp yere düşen telefonu alıyor. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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