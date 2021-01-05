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Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 05.01.2021 10:24 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 137 kişi yakalandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 137 kişi yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde ticareti yapma, adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, yağma, yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs ve diğer suçlardan aranan 137 kişi yakalandı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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