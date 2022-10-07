Mardin'de çocuk parkındaki oyun grubu yandı, 2 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Diriliş Parkında çıkan yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi, yangını çıkardığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesi tarafından 13 Mart Mahallesi'nde yapılan Diriliş Parkındaki oyun grubu yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından erken müdahaleyle yangının diğer oyun gruplarına sıçraması önlendi.

Yangında, oyun grubu kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yangını çıkardığı gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk ile Park ve Bahçeler Müdürü Abdülkadir Akdağ da parkta incelemelerde bulundu.

Anuk, oyun grubunun en kısa zamanda hizmete açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını kaydetti.

