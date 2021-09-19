Mardin'de devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Kurt idaresindeki 47 M 3072 plakalı yolcu minibüsü, D-400 kara yolunun Boyaklı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, minibüste bulunan Mehmet Akyol, Şükrü ve Zakir Dinç, Mehmet Nezir Uçan ile Hüseyin Özcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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