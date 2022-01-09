Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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