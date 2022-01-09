YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

09.01.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Orman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecekOrman yangınlarına karşı daha etkin mücadele yürütülecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nusaybin

Mardin Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:29
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Mardin Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Zekim Eczanesi Eczanesi
Artuklu
Sarıyıldız Eczanesi
Artuklu
Halk Eczanesi
Kiziltepe
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Ömer Eczanesi
Midyat
Nur Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.