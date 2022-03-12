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Mardin'de devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

12.03.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kızıltepe - Nusaybin kara yolunun 2'nci kilometresinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 BBD 40 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Ters dönen araçtaki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Mardin

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