Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Gırnavaz Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 PB 089 plakalı otomobil, duvara çarpıp, bir evin bahçesine devrildi.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2'si sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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