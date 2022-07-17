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Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı

17.07.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şemsettin Y. yönetimindeki 21 EV 291 plakalı traktör, Çukursu Mahallesi Göktaş yolu üzerinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktördeki Leyli (45), Zeytun (44), Mizgin (22) ve Fatime Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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