Mardin'de devrilen traktördeki biri çocuk 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şemsettin Y. yönetimindeki 21 EV 291 plakalı traktör, Çukursu Mahallesi Göktaş yolu üzerinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktördeki Leyli (45), Zeytun (44), Mizgin (22) ve Fatime Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz