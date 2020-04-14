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Mardin’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

MARDİN HABERLERİ  | 14.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ömerli ilçesindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çin’in Wuhan şehrinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ömerli ilçesindeki ana arterleri köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çin’in Wuhan şehrinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ömerli ilçesinde ara arterleri köpüklü su ile yıkadıktan sonra ilaçla dezenfekte etti.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediye olarak tüm ilçelerde korona virüse karşı çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Korona virüse karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çeken Vali Yaman, “Büyükşehir Belediyesinin içerisinde bulunduğu Mardin Valiliği Vefa Sosyal Destek Grupları, 22 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar 16 bin 94 hemşehrimizin yanında olarak ihtiyaçlarını giderdi. Daire başkanlıklarımız, dezenfekte, ilaçlama, köpüklü su ile yıkama, ücretsiz maske, eldiven, el jeli, el sabunu dağıtımlarına devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz, tedbirleri kapsamında kapatılan mekanlar ile Kapalı semt pazarındaki denetleme, pazara gelen hemşehrilerimize ateş ölçümlerini yapıyor. Bütün ilçelerimizde çalışmalarımız en üst perdeden devam ediyor. Ekiplerimiz Ömerli ve Savur ilçelerindeki ana arterlerde yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımız her alanda devam edecek" dedi.

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