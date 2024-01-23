Mardin’de dolandırıcılara karşı broşür dağıtıldı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin meydanlarında, halkın yoğun olduğu yerlerde telefon ve internet dolandırıcılığının önüne geçmeyi hedefleyerek, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler ayrıca online alışveriş yaparken, tatil planlarken, oto yedek parça alımında kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bununla birlikte hediye, ödül kazanıldığı, icra takibi başlatıldığı iddia edilen mesajlara itibar edilmemesini isteyen polis ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalan vatandaşların hiç çekinmeden ve vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezinden emniyet müdürlüğüne başvurmasını istedi.



