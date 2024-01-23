YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de dolandırıcılara karşı broşür dağıtıldı

Mardin’de dolandırıcılara karşı broşür dağıtıldı

İHA İHA
23.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı pazar gezerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Mardin’de dolandırıcılara karşı broşür dağıtıldı

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli şehrin meydanlarında, halkın yoğun olduğu yerlerde telefon ve internet dolandırıcılığının önüne geçmeyi hedefleyerek, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler ayrıca online alışveriş yaparken, tatil planlarken, oto yedek parça alımında kesinlikle kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bununla birlikte hediye, ödül kazanıldığı, icra takibi başlatıldığı iddia edilen mesajlara itibar edilmemesini isteyen polis ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ekipler, dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya kalan vatandaşların hiç çekinmeden ve vakit geçirmeden 112 Acil Çağrı Merkezinden emniyet müdürlüğüne başvurmasını istedi.

Mardin’de dolandırıcılara karşı broşür dağıtıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştıYalova’da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546’ya ulaştı
Hatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandıHatay’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Seydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapisSeydikemer’de eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:34
İkindi
15:14
Akşam
17:37
Yatsı
18:56

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Zerdeşt eczanesi
Kiziltepe
Sinanoğlu eczanesi
Artuklu
Turan eczanesi
Dargecit
Demhat eczanesi
Mazidagi
Tacar eczanesi
Derik
Özdemir eczanesi
Omerli
Yeşilli eczanesi
Yesilli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.