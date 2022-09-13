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Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

13.09.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 105 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Mardin Nusaybin silah jandarma kalaşnikof

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