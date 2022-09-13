Mardin'de durdurulan araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 105 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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