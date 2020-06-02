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Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 02.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Yüceli Mahallesi'nde iki kişinin kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu arama köpekleri ile yapılan aramada, bin 525 kök Hint keneviri ve 5 kilo 828 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler şüpheliler Ş.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına alındı.

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