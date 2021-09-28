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Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

28.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Sınırtepe Mahallesindeki evinde çocukları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Nur Aslan (32) bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlenen Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin'e sevk edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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