Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde bahçesindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Tepealtı Mahallesi Topaçlı mezrasında ikamet eden Diyadin Öztürk (45), bahçesinde arızalanan elektrik dinamosunu tamir etmeye çalışırken akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.​​​​​​​



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