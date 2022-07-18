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Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde bahçesindeki elektrik arızasını gidermeye çalışan kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı kırsal Tepealtı Mahallesi Topaçlı mezrasında ikamet eden Diyadin Öztürk (45), bahçesinde arızalanan elektrik dinamosunu tamir etmeye çalışırken akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.​​​​​​​

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