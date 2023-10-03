YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı

Mardin’de eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı

03.10.2023 10:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla kafasına sıktı.

Mardin’de eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden kocanın sosyal medya görüntüsü ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, iddiaya göre uzaklaştırma kararı olan koca eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla kafasına sıktı. Durumu ağır olan kocanın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.
Olay dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Ömer D., 4 çocuk annesi 36 yaşındaki eşi Semra D. ile 1 yıl önce yaşadıkları tartışma yüzünden uzaklaştırma aldı. Ömer D.’nin eşi Semra D.’yi silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etmek için kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan koca Gaziantep’e sevk edildi
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çift, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırdı. Semra D., hastanede hayatını kaybederken Ömer D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve Gaziantep’e ambulans uçakla sevk edildiği öğrenildi.

Sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı
Kızıltepe ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Semra D. (36) iki çocuğunun gözü önünde tabancayla ateş ederek öldüren, Ömer D.’nin sosyal medyada yaklaşık bir yıl önce paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı. Ömer D. otomobilin içinde torpido gözündeki paraları yırtıp camdan dışarı atıyor. Ömer D., “Daha da var. Çoktur. Arabanın gögsü doludur. Başıma siyah takke koymuşum siyah takke. Kızıltepe bundan sonra benden kendini muhafaza etsin. Kızıltepe’yi yıkacağım, yakacağım, Kızıltepe’ye kadar para yırtsam sonu gelmez. Para beni bulmaya mahkumdur. Kurtuluşu yok” dediği görüldü.
Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndüKulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndü
Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladıDenizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı
Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandıElazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:11
İkindi
15:30
Akşam
18:06
Yatsı
19:21

Mardin Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Avuka eczanesi
Artuklu
Sarohan eczanesi
Derik
Atakan eczanesi
Dargecit
İpek eczanesi
Kiziltepe
Rover eczanesi
Midyat
Ömerli eczanesi
Omerli
Cindioğlu eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.