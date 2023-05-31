YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de esrarengiz ev çıkan yangında yine alevlere teslim oldu

Mardin’de esrarengiz ev çıkan yangında yine alevlere teslim oldu

31.05.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2020 yılında çıkan yangında küle dönen ev esrarengiz bir şekilde yine çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Kızıltepe İpek Mahallesi 428 Sokakta 2020 yılında ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, aracılığıyla ve hayırseverlerin desteğiyle Tekin ailesine yeni bir ev yapılarak içindeki eşyalarla birlikte teslim edildi.

Tekin ailesinin evi esrarengiz bir şekilde 3 yıl aradan sonra ikinci kez alevlere teslim oldu. 3 yıl arayla tekrar evleri yanan aile hayırseverlerden yardım istedi.

Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade eden baba Bayram Tekin, "Oturduğumuz ev bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiyeyi çağırdık. İtfaiye raporunda elektrik kontağından olduğunu söylediler. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden bir ev inşa ettiler. Dün çocuklarım hasta olduğu için saat 13.30’da hastaneye geldiler. Muayene ettikten sonra eve döndüler. Evde ampül kapalı, fişler prizlerde olmamasına rağmen kapıyı açınca yangından evin içinde nefes alamadılar. İtfaiyeyi çağırdık baktık ev bu kadar hasar olmuş. Birinci sefer yangın çıktı normal karşıladık. İkinci sefer esrarengiz bir şekilde yanmasına şaşırdık. Hayret değişik bir şey" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıMardin’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Meram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyorMeram Dere’nin peri bacaları Kızlar Kayası turizme kazandırılıyor
Hatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldıHatay'da çadır kentte Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 31 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:09
Sabah
04:52
Öğle
12:20
İkindi
16:11
Akşam
19:38
Yatsı
21:13

Mardin Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Çarşamba

Aslanli eczanesi
Kiziltepe
Dilan eczanesi
Midyat
Ava eczanesi
Mazidagi
Turan eczanesi
Dargecit
Değer eczanesi
Nusaybin
Seyhan eczanesi
Savur
Özdemir eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Üvey annesinin arabada unuttuğu 1 yaşındaki çocuk öldü

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.