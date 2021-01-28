YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de evin önündeki traktörü çaldılar

Mardin’de evin önündeki traktörü çaldılar

28.01.2021 23:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mardin’de evin önündeki traktörü çaldılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktör bir evin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktör bir evin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çiçek’in traktörü evinin önünden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Traktörünü evinin önünde bulamayan Süleyman Çiçek, traktörünün çalındığını fark etti. Çiçek, traktörlerinin en son cezaevi yakınlarında kameralara yakalandığını ifade etti. Çiçek emniyete de bilgi verdiklerini ve traktörlerinin bulunması için kendilerinin de çaba sarf ettiğini söyledi. Polis ekiplerinin hırsızlık olayı ile ilgili çalışması sürüyor.

Mardin’de evin önündeki traktörü çaldılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:35
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:01

Mardin Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Zekim Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Hazal Eczanesi
Derik
Doğan Eczanesi
Kiziltepe
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
İpek Eczanesi
Mazidagi
Şifa Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Mardin Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı öğrencileri unutmadı

Mardin Büyükşehir Belediyesi dezavantajlı öğrencileri unutmadı

Mardin'deki silahlı kavgaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'deki silahlı kavgaya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

Kızıltepe’de online sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kızıltepe’de online sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mardin’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Mardin’de

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mardin'de konuştu:

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, Mardin'de konuştu:

Mardin’de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Mardin’de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.