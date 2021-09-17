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Mardin'de firari cinayet zanlısı yakalandı

17.09.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de firari cinayet zanlısı yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2004 yılından bu yana adam öldürme suçundan firari olarak aranan R.Ç'nin Nur Mahallesi'ndeki ikametine geleceği bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan zanlının eve girdiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla R.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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