Mardin'de geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 63 ZD 390 plakalı kamyonet, Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi'nde yanlış yöne girip geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Garibe Demirel'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Demirel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

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