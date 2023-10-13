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Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

13.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Mardin Valiliği, her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting yapma, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valiliğin uygun göreceği etkinlikler ile resmi tören ve bayramlar haricinde diğer programların 13 Ekim'den itibaren 7 gün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valiliğimize başvuru yapılarak izin verilenler hariç, tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, miting, çadır kurma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, şenlik, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin, tüm il sınırları içerisinde her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 13.10.2023 Cuma günü saat: 00.01’den itibaren 19.10.2023 Perşembe günü saat: 24.00’e kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır. "

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Mardin Mardin Valiliği

Mardin Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:08
İkindi
15:19
Akşam
17:51
Yatsı
19:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Serhanoğlu eczanesi
Nusaybin
Mazidagi eczanesi
Mazidagi
Çinarbaş eczanesi
Yesilli
Kaya eczanesi
Artuklu
Yeni eczanesi
Omerli
Tema eczanesi
Kiziltepe
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