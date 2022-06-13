YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü metruk bir binanın bahçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.Y'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kaçan Ş.Y'yi kovalayan ekipler, şüpheliyi saklandığı metruk bir binanın bahçesinde yakaladı.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Ş.Y'nin "mala zarar verme", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "uyuşturucu madde kullanma" gibi 19 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldıMardin'de 1. Uluslararası Mardin Abbara Koşusu yapıldı
Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüAntalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ergan Dağı kışın kayak pistiyle yazın da gölüyle doğaseverleri ağırlıyorErgan Dağı kışın kayak pistiyle yazın da gölüyle doğaseverleri ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:49
Öğle
12:22
İkindi
16:14
Akşam
19:45
Yatsı
21:23

Mardin Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Yenigün Eczanesi
Artuklu
Aydoğan Eczanesi
Artuklu
Seyitler Eczanesi
Midyat
Hacettepe Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Huzur Eczanesi
Yesilli
Ceren Eczanesi
Derik
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.