YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı

Mardin'de "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı

26.03.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş: - "Çok şükür artık Mardin'imizde bir güvenlik probleminin olmadığını, insanlarımızın huzur içinde yaşadığını görüyoruz"

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikram edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Nusaybin Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, vatandaşlar horon oynayıp halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilk kez yapılmasına rağmen festivale yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Bölgenin "huzur adası"na dönüştüğünü belirten Demirtaş, "1,5 ton hamsi getirmiştik 6 bin kişi için ama şu an 6 binden çok daha fazla kişi olduğunu görüyoruz. İnşallah bir sonraki festivalde daha da fazla hamsi yaptıracağız." diye konuştu.

Festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Demirtaş, birlik ve beraberlik mesajını çok daha rahat şekilde verdiklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, "Çok şükür artık Mardin'imizde bir güvenlik probleminin olmadığını, insanlarımızın huzur içinde yaşadığını görüyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Mardin'imizi ve ülkemizi büyüteceğiz." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise Nusaybin'in insanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'ye örnek gösterilecek bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Kayabaşı, huzur ve barış kenti Nusaybin'de ilkini gerçekleştirdikleri festivalin, kardeşliğin ne kadar perçinleştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Daha sonra Demirtaş, Kayabaşı ile Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, kazanlarda pişirilen balıkları vatandaşlara ikram etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi
Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:Bakan Özer, Tokat Havalimanı ve diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu:
Tren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladıTren kazasında sağ ayağını kaybeden futbolcu Eren protez bacakla yürümeye başladı
Anahtar Kelimeler:
Mardin Nusaybin

Mardin Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
04:44
Sabah
06:05
Öğle
12:28
İkindi
15:57
Akşam
18:41
Yatsı
19:56

Mardin Nöbetçi Eczaneler26 Mart Cumartesi

Dara Eczanesi
Artuklu
Yaşam Eczanesi
Kiziltepe
Gündoğdu Eczanesi
Kiziltepe
Furkan Eczanesi
Midyat
Hacettepe Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.