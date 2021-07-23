Mardin'de hava destekli trafik denetimi

MARDİN (AA) - Mardin'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle hava destekli trafik denetimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespiti için helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ve emniyetin sorumluluk bölgelerinde helikopter destekli yapılan denetimlerde trafikte risk teşkil edebilecek durumlar havadan kontrol edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirilerek, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

