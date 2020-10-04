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Mardin’de Hayvanları Koruma Günü etkinliği

MARDİN HABERLERİ  | 04.10.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, çeşitli etkinlikler düzenledi.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında stant kurarak sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanlar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, çeşitli etkinlikler düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında stant kurarak sokak hayvanları başta olmak üzere hayvanlar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Stantı ziyaret eden vatandaşlara hazırlanan çanta ve sokak hayvanlarına verilmek üzere mama dağıtıldı. Sabah saatlerinde itibaren çocuklar, öğrenciler, öğretmen ve veliler Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Hayvan sevgisi temalı düzenlenen etkinlikler kapsamında, çocuk ve öğrencilere, hayvanlara nasıl mama verileceği öğretildi. Çocuk ve öğrencilerin de bu etkinliğe katılması sağlandı. Rehabilitasyon merkezinde kurulan Hayvan Hastanesi gezilerek sokak hayvanları için açılan bölümler ile yapılan çalışmalar anlatıldı. Kedi evi, görme engelli bölümü, anneli yavrular bölümü, yavru tedavi bölümü gibi mekanlarda tedavileri devam eden sokak hayvanları gezdirilerek tanıtıldı.

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Mardin Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:08
Öğle
12:11
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Mardin Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Farabi Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Sayılır Eczanesi
Derik
Akdağ Eczanesi
Kiziltepe
Oktar Eczanesi
Kiziltepe
Ava Eczanesi
Mazidagi
Deva Eczanesi
Midyat
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