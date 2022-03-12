Mardin'de hırsızlıkları kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ev ve iş yerlerinden yaptığı hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 8 Mart'ta gözaltına alınan ve hırsızlık, hakaret, uyuşturucu kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmi belgede sahtecilik ve yankesicilikten 21 suç kaydı bulunduğu belirlenen F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede farklı mahallelerde hırsızlık olaylarına ilişkin 82 iş yeri ve 37 ikamet kamerası ile 17 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait yaklaşık 500 saatlik kayıtları inceleyen polis, 8 Martta şüpheli F.A'yı gözaltına almıştı.



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